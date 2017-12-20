Клиентам "Дом ru Бизнес" доступен новый облачный сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет"

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" обновил Облачную витрину. В партнерстве с компанией 1С оператор запустил облачный продукт для бизнеса – "1С:Предприятие 8 через Интернет".

Сервис обеспечивает доступ через интернет к приложениям "1С:Предприятие 8". Оформив подписку, корпоративные клиенты "Дом.ru Бизнес" смогут без дополнительных затрат на развертывание собственной ИТ-инфраструктуры, необходимой для организации совместной удаленной работы, автоматизировать основную деятельность, вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, рассчитывать заработную плату, сдавать отчетность через интернет, готовить документы для госучреждений.

На данный момент сервис открывает доступ к приложениям: 1С:Предприниматель, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Бухгалтерия, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С-КАМИН: зарплата.

В сервисе опубликованы те же версии программ "1С", которые работают локально, настроена синхронизация данных между программами, поэтому можно использовать несколько приложений одновременно. При желании пользователь в любой момент может перейти из "облачного" сервиса к использованию программы в локальном режиме или наоборот, с переносом данных.

Возможности облачного сервиса, в первую очередь, оценят небольшие и средние компании, которым требуется несколько рабочих мест (от 1-2 до 15) и достаточно типового функционала приложений. При необходимости его можно доработать, например, настроить нужные отчеты, встроить красивые бланки и т.д. Программы в облаке могут одновременно использовать разные сотрудники организации из любого места – офиса, дома, командировки, отпуска, в любое время, и с любых устройств (компьютер, планшет или смартфон на ОС Android и iOS).

Сервис обеспечивает безопасную работу и надежное хранение данных в дата-центре, данные передаются с шифрованием на высоком уровне. Информация доступна только тем пользователям, которым предоставлены соответствующие права.

Использование облачного сервиса позволяет клиентам сэкономить средства на приобретении локальных версий программ, снизить затраты на IT-инфраструктуру, не заботиться об обновлении приложений и форм отчетности (в сервисе они выполняются автоматически). Пользователь всегда может обратиться на линию клиентской поддержки за консультациями по техническим и методическим вопросам

"Оптимизация расходов без снижения качества работы актуальна для любого бизнеса, особенно – для среднего и малого. Переход на "1С Предприятие 8 через Интернет" как раз такой случай. Это решение избавит наших клиентов от забот, связанных с установкой, настройкой и обслуживанием программ для ведения бухгалтерского и управленческого учёта. Его использование улучшит управляемость бизнеса и значительно упростит работу сотрудникам, находящимся вне офиса, за счет мгновенного доступа к базам данных из любой точки планеты", – комментирует директор по B2B АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес") Елена Венцлавович.

Подключить "1С Предприятие 8 через Интернет" в формате онлайн-услуги по подписке и с оплатой по единому счету за телеком-услуги можно в Личном кабинете на сайте https://b2b.domru.ru/ или через персонального менеджера "Дом.ru Бизнес".