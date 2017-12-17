Тюменские дети узнают, как в прошлом веке общались люди

В Тюмени презентовали выставку "Детский музей истории русской открытки". 16 декабря она приняла первых посетителей.

Уникальная и самая большая в стране экспозиция открыток разместилась на пятистах квадратах в новом корпусе музейного комплекса имени Ивана Словцова. Выставка постоянная – в дар областному музею ее приобрел "СУЭНКО", который входит в группу компаний "Корпорация СТС". На стендах представлено две с половиной тысячи оригинальных открыток, первые из которых датированы концом XIX века. Как отмечают создатели и организаторы, выставка будет интересна не только юным тюменцам. Окунуться в приятные воспоминания о своем детстве смогут их мамы-папы и даже бабушки-дедушки.

"Мы хотели порадовать тюменцев и гостей города таким большим рождественским подарком. В детском музее истории русской открытки представлены подлинные экземпляры, начиная с 1898 года и заканчивая советским периодом. Это больше чем история. Это общение людей разных поколений. И мы хотим, чтобы люди окунулись в эту атмосферу. Здесь будут проходить разные интерактивы, дети будут делать свои открытки и отправлять их тем людям, с которыми хотят поделиться своими эмоциями, мыслями и впечатлениями, – предваряя само открытие, отметила заместитель губернатора Наталья Шевчик. – Выставка погружает в атмосферу эпистолярного жанра. Вряд ли дети, да и их родители смогут где-то еще увидеть такое многообразие русской и советской открытки, с очень интересным историческим периодом, тематически собранными по разным разделам".

Со стороны компании "СУЭНКО" большое участие в реализации проекта принял представитель акционеров "Корпорации СТС" Алексей Бобров. "Участие в старте музея как событии региона для нас очень значимо и важно. Открытки – это целый культурный пласт. Мне кажется, что здесь можно проводить долгое время, черпать знания и по истории России, культуре, литературе и живописи в той доступной и игровой форме, которая приемлема для детей. В принципе, здесь представлен прообраз Интернета. Даже сейчас, когда мы отправляем друг другу электронные сообщения, мы часто добавляем картинку или смайлик. Открытки несут в себе художественный и более широкий смысл, и, конечно же, настроение. Это не просто коллекция антикварных красивых вещей. Это наше историко-культурное наследие, и в правильном преподнесении оно безумно интересно и важно. Я благодарен, что у нас есть возможность поучаствовать в этом проекте, помогать и быть здесь не спонсорами, не учредителями, а соратниками и коллегами", – отметил Алексей Бобров.

Доктор культурологии, президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян добавил, что открытки никого не оставляют равнодушным: они быстро входят в души, сердца и умы. "Это история страны, история коммуникаций, общения, семейного досуга и… доброты. Академик Дмитрий Лихачев говорил, что открытка – это визитная карточка времени, свидетель истории. А мы сегодня говорим, что открытка – это еще и визитная карточка радости", – подчеркнул Арсен Мелитонян.

По словам культуролога, открытки позволяют проследить историю страны через субъективное восприятие событий их непосредственных свидетелей и участников. И хоть выставка детская, в ней много смыслов и тем для размышлений, сопоставлений, понимания эпох. Выставку показывали в Москве и Кирове. У детей она вызывает восторг – они с легкостью узнают в ней сказочных персонажей, обсуждают понятные им темы, с удовольствием рассматривают исторические костюмы персонажей, их лица и так далее. Среди более сложных тем – открытки, отражающие нашу историю: Первая мировая война, революция, Великая Отечественная война, освоение космоса и героические свершения. В музее дети смогут не только насытиться образовательной атмосферой, узнать о серьезных вещах, но и поиграть, поучаствовать в каких-то коллективных действиях и создать собственную открытку, подписать ее, а затем отправить по почте своему адресату. "Мы с удовольствием покажем эту выставку в регионе, будем заниматься с детьми, сопровождать, помогать в любых начинаниях, связанных с популяризацией открытки как историко-художественного наследия", - пообещал Арсен Мелитонян и поблагодарил правительство региона, сотрудников музейного комплекса за мгновенную включенность в тему и большую заинтересованность в реализации проекта.

Автором идеи детского музея истории русской открытки является член президиума Союза филателистов России Валерий Крепостнов. На выставке также представлены каталоги его издательства, в которых отражено разнообразие открыток и их история. Сформировали экспозицию Алексей Ладыженский и Григорий Карякин.

Планируется, что выставка будет пополняться, и силами тюменцев в том числе. Так что если если у вас есть открытки, которыми вы готовы поделиться, можете принести их в музей. Приводите детей и приходите сами, чтобы окунуться в атмосферу доброты, истории и культуры.

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Татьяна Тихонова