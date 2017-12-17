В Тюменской области проходят ярмарки учебных мест

Ярмарки учебных мест позволяют тюменским старшеклассникам увидеть полную картину учебных заведений, определиться с будущей профессией и понять, какие экзамены следует выбрать для поступления, рассказали в пресс-службе губернатора.



Недавно такая ярмарка прошла в Армизонском районе. Ребята вместе с родителями встретились с заместителем главы района Ириной Паутовой. В своем выступлении заместитель главы отметила, что главная цель ярмарки – помочь будущим выпускникам получить качественную и достоверную информацию, определиться с выбором профессии и местом учебы, сориентировать школьников на получение специальностей, позволяющих им стать востребованными на рынке труда.



На ярмарке ребята узнали о различных специальностях, условиях поступления, экзаменах, возможностях трудоустройства после окончания учебных заведений, получили индивидуальные консультации у представителей приемных комиссий.

Колледжи региона ежегодно предлагают абитуриентам порядка 7 тысяч бюджетных мест на востребованных для Тюменской области направлениях. При поступлении учитывается средний балл аттестата.



А список колледжей и вузов региона можно найти на официальном портале https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/prof_education/org.htm. Там же указаны сайты и контактные данные.



