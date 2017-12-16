Тюменские школьники исследовали жизнь уральских немцев

Восьмиклассники Казанского района представили две исследовательских работы на межрегиональной конференции "На службе Российскому Отечеству. Немцы Урало-Сибирского региона", которая проходила в Тобольске.



В этом году свои работы на конференцию представили исследователи Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областей, ХМАО, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".



Диана Зиновьева из Яровской школы изучала вклад депортированных немцев в развитие села Яровского, а Никита Энгельман из Ильинской школы исследовал тему: "Реновация" немецких блюд на Сибирской земле".

Юные исследователи достойно провели защиту и ответили на вопросы. По итогам конференции Диана получила диплом I степени в секции школьников, а Никита – диплом I степени в секции выпускников и студентов вузов.



Руководитель центра немецкой культуры г. Тобольска Ирина Дмитриева отметила, что занимаясь исследовательской работой, краеведением, участники проявляют свою гражданскую позицию, неравнодушие к истории своей страны, к тем людям, которые живут рядом с ними и вносят вклад в развитие и процветание региона и всей России.



