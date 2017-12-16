В Тобольском кремле проведут экскурсию для особых гостей

08:24 16 декабря 2017
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Экскурсию по Тобольскому кремлю для людей с ограниченными возможностями проведут 23 декабря в 14:00 в рамках "Вместе мы можем больше", сообщает "Комсомoльская прaвда – Тюмeнь".

Проект "Вместе мы можем больше" дважды стал победителем грантового конкурса "Моя идея". Благодаря поддержке в Тобольске прошло 17 психологических тренингов, которые посетили 20 людей с инвалидностью. Они знакомились с социальными ролями, учились находить компромисс, решать внутриличностные конфликты через когнитивную терапию, осваивали навык уверенного поведения и многое другое.

"Первая часть "Вместе мы можем больше" сделала участников раскрепощёнными, целеустремленными, а психологические тренинги второй части проекта закрепила этот результат и научила применять новые навыки в повседневной жизни. Для людей с инвалидностью проводится немного мероприятий, особенно в Тобольске, поэтому наш проект очень важен для них", — отметил автор проекта Владимир Мальцев.

Теги: Тобольский кремль , Тобольск , инвалиды
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