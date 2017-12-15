Тюменские мамы выиграли грант на реализацию проекта

Активистки тюменского семейного добровольческого клуба "Крылья" стали победительницами всероссийского конкурса молодежных проектов.

Средства гранта будут направлены на реализацию их проекта #Крыльямамы, который уже 3 года является доброй традицией молодых родителей города, ведь благодаря этому проекту, семьи еженедельно бесплатно получают профессиональные конспекты для занятий с малышом, а 1 раз в неделю - проводить групповое занятие в одном из детских центров -партнёров проекта. Все участники (сегодня это 700 тюменских семей) объединены по районам проживания, а значит могут общаться и помогать друг другу все проекта каждый день.



Количество участников в мероприятиях, которые организуется добровольцами клуба "Крылья"( Фестиваль счастливых семей, форум "Успешна мама", "Семейный осенний фестиваль "Листопад чудес") - более 5000 только за 2017 год



Получение гранта на реализацию проекта означает, что и в 2018 году проект будет жить и продолжать объединять тюменских родителей, пишет "Мегaтюмень".