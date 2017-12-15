"Дом.ru" запускает новое мобильное приложение "Мой Дом.ru"

Телеком-оператор "Дом.ru" запустил бесплатное мобильное приложение "Мой Дом.ru". Оно заменило ранее существующее приложение "Дом.ru Агент". Новая версия стала удобнее и информативнее благодаря активному участию пользователей: функционал и дизайн изменены с учетом отзывов и пожеланий абонентов. За первую неделю приложение обновили боле 100 тысяч раз.

"Мой Дом.ru" обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации – номеру договора, балансу, способам оплаты, управлению тарифом, а также позволяет приостановить пользование услугами, взять обещанный платеж или подключить автоплатеж и больше не беспокоиться об оплате. В приложении можно связаться с техподдержкой "Дом.ru" и решить интересующий вопрос. Приложение доступно для устройств на iOS и Android. Клиентам, у которых установлен "Дом.ru Агент", достаточно зайти в магазин приложений – App Store или Google Play - и обновить мобильное приложение.

В следующих версиях функционал приложения будет расширен: клиенты смогут узнавать об акциях и персональных предложениях, оплачивать услуги разными способами - банковской картой, электронными деньгами, баллами программы лояльности "Дом.ru Клуб", а также решать любые вопросы, связанные с пользованием услугами, через онлайн-чат.

Скачать "Мой Дом.ru" можно по ссылкам: https://itunes.apple.com/ru/app/dom.ru-agent/id799358248?mt=8 (iOS) и https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertelecom.agent (Android).