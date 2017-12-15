Салехард станет площадкой для инновационных проектов ТИУ в сфере ЖКХ

Тюменский вуз будет развивать комплекс ЖКХ в столице Ямала. Соответствующее соглашение подпишут Тюменский индустриальный университет и администрация города Салехарда.

Документ предполагает стратегическое сотрудничество в области развития инженерной инфраструктуры, благоустройства, программы "Формирование комфортной городской среды", энергосбережения, организации дорожного движения, развития улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба департамента образования Тюменской области.

Работа, которая проводится в городе по этим направлениям, благодаря сотрудничеству со специалистами ТИУ сможет стать более комплексной и увязанной между собой за счет проектирования с применением передовых научных технологий. Салехард, в свою очередь, предоставит специалистам вуза площадку для реализации на базе муниципального образования пилотных проектов в указанных сферах.