Топ мероприятий на 16–17 декабря в Тюмени: фестиваль Дениса Мацуева и "Ночь в технопарке"

В предстоящие выходные тюменцы смогут посетить концерты главного музыкального события декабря – фестиваля Дениса Мацуева в Тюменской филармонии, перейти в виртуальную реальность на "Ночи в Тюменском технопарке" и создать новогоднее настроение на многочисленных мастер-классах.

Подробнее о культурных событиях Тюмени на 16–17 декабря – в путеводителе выходного дня от проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72".

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Трехдневный фестиваль классической музыки продлится с 16 по 18 декабря. За это время будет представлено четыре уникальные программы! Среди них: выступление Дениса Мацуева и Тюменского филармонического оркестра, концерт стипендиатов фонда "Новые имена", феноменальная коллаборация – Денис Мацуев и оркестр "Виртуозы Москвы", а также выступления участников всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"! Подробная программа фестиваля и билеты: http://kto72.ru/festivali/festival-denisa-matsueva/

Предновогодняя ярмарка в "Усадьбе Колокольниковых"

На ежегодной предпраздничной ярмарке-продаже тюменцы смогут приобрести изделия ручной работы от тюменских мастеров. Подарки можно будет не только купить, но и сделать своими руками — местные умельцы проведут увлекательные мастер-классы.

Детей на ярмарке ждёт встреча с Петрушкой и другими сказочными персонажами. Кукольное представление "Заколдованная Королевна" состоится 16 декабря в 12:00 и 15:00. Контактные телефоны: 8(3452)46-49-63, 8(3452)46-27-41

Когда: 16 и 17 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, усадьба Колокольниковых (ул. Республики, 18)

Рождественский BAZAR

На ярмарке можно будет зарядиться праздничным настроением, здорово отдохнуть и покушать угощений, принять участие в handmade мастер-классах, покататься на коньках под веселую музыку (открыт прокат) и купить елочные игрушки, сувениры и подарки для своих родных и близких.

Когда: 11:00–18:00, 16 и 17 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, район "Преображенский" (ул. Протозанова, 14)

Спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери"

Свободная версия известной пушкинской маленькой трагедии "Моцарт и Сальери", написанной поэтом в 1830 году.

Когда: 20:00, 16 и 17 декабря 2017 г.

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 400 - 1000 рублей

Возрастное ограничение 16+

Битва снеговиков

На конкурсе определят победителей среди творческих команд образовательных учреждений по созданию снежных фигур по номинациям: "Снеговик-хохотун", "Снеговик-милаха", "Творческий снеговик", "Снеговик original", "Симпатия жюри". Все-все-все подробности здесь: http://www.tyumen-city.ru/win/download/39060/

Когда: 13:00, 16 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, набережная реки Тура

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