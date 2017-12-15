В тюменских ТЦ можно купить изделия мастеров народного творчества

Сегодня, 15 декабря, в Тюмени начинается фестиваль "Мастерская настроения". В крупных торговых центрах пройдет выставка-продажа изделий местных мастеров народного творчества. Тюменские умельцы предложат гостям фестиваля варианты подарков к Новому году и вещи для украшения интерьера к празднику.

"Мастерская настроения" будет идти до 7 января на следующих площадках:

- ул. Д. Менделеева, 1а (ТРЦ "Кристалл");

- ул. Мельникайте, 141 (ТК "Метро");

- ул. 50 лет Октября, 14 (МФК "Магеллан").

С 15 по 17 декабря с 10:00 до 22:00 выставка-продажа будет работать в ТРЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94), с 25 по 31 декабря в ТРЦ "Па-На-Ма" (ул. 2-я Луговая, 30), с 22 по 24 декабря в ТРЦ "Гудвин" (ул. М. Горького, 70), 23, 24, 30 декабря в ТРЦ "Фаворит" (ул. В. Гнаровской, 12).