Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане

МегаФон

Пользователь мессенджеров в среднем общается в 150 чатах за месяц. С начала года их число в Whats App, Viber и Telegram выросло в два раза, превысив отметку в 200 миллионов диалогов. Такие данные получили аналитики "МегаФона", изучив активность людей в интернете.

Уральцы отличаются оригинальностью. По аудитории в стране лидируют Whats App и Вконтакте, а в смартфонах абонентов "МегаФона" самый популярный мессенджер – Viber, а любимая соцсеть – Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе.

Telegram и Instagram растут быстрее других. Первый увеличил аудиторию в 1,5 раза, а второй стал масштабнее на треть.

Всего за год трафик на мессенджеры и соцсети в сети "МегаФона" вырос вдвое. Люди стали не только активнее чатиться, но и проводить в два раза больше времени за голосовым общением. Например, в Viber количество минут уже приближается к 300 миллионам в месяц. Причина в том числе в появлении тарифов "Включайся!" с безлимитным доступом к мессенджерам и социальным сетям. К такой нагрузке оператор прокачал сеть.

"Людям должно быть комфортно в интернете, поэтому мы постоянно работаем над его качеством и покрытием. За год мы в 1,5 раза расширили масштаб 4G, увеличили емкость сети, чтобы как можно больше людей могли одновременно находиться в глобальной паутине и получать стабильную работу услуг на хорошей скорости", – отмечает технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

ВИДЕО: https://youtu.be/73b8XTxrA-A