Наталья Шевчик: Тюменская область продолжает музейную революцию

Открытие нового здания музейного комплекса в Тюмени – это завершение долгожданного объекта и вместе с тем достойное продолжение музейной революции в регионе. Об этом заявила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в интервью руководителю телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Анатолию Омельчуку.

"Мы построили современный комплекс музейно-просветительского объединения, в котором будут реализованы различные проекты, в том числе образовательные. Конечно, меня радует, что наконец-то завершен долгожданный строительный объект, к этому приложил много усилий глава региона Владимир Якушев. Меня также радует, что здесь сейчас работает творческий коллектив. Музей станет большой интерактивной и событийной площадкой", - отметила она.

Площадь нового музейного комплекса составляет 30 тысяч квадратных метров, из них 9 тысяч отданы под музейные фонды. Сейчас все музейные ценности хранятся с полным соблюдением требований под одной крышей, и Наталья Шевчик считает это особым достижением. При этом сами фонды сегодня открыты для посетителей и также являются частью экспозиции.

Бывшее здание музея ИЗО занял современный мультимедийный исторический парк "Россия – моя история". По словам первого замгубернатора, проект дает возможность всем жителям, и в первую очередь школьникам, познакомиться с историей государства.

Как рассказала Наталья Шевчик, в работе над крупными музейными проектами Тюмени принимают участие консультанты из разных музеев России. В частности, налажено сотрудничество с научно-реставрационным центром имени Грабаря, военно-историческим музеем артиллерии, связи и инженерных войск. При участии музейно-выставочного центра "РОСИЗО" в Тюмени прошла биеннале современного искусства. Планируется, что в 2019 году Российский исторический музей организует в тюменском музейном комплексе большую выставку.

"Мы сотрудничаем со многими музеями, чтобы наиболее интересно и современно оформить постоянную экспозицию, а также грамотно смоделировать и технически оснастить пространство, которое отведено для временных выставок", - сказала первый замгубернатора.

Также в 2018 году откроется музей Романовых в Тобольске, в котором будут показаны вещи из частных коллекций.