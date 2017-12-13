Одаренные школьники Тюменской области приняли участие в акции "Мы - граждане России"

Областная акция "Мы - граждане России", приуроченная ко Дню конституции Российской Федерации, прошла в Тюмени 12 декабря. В торжественной встрече приняли участие 26 школьников - по одному представителю от муниципальных образований Тюменской области.

Мероприятие началось с экскурсии в исторический парк "Россия – моя история". Ребятам рассказали о становлении новой Российской государственности в 1993 году и о символах государства. Участники также посмотрели фильм о гербе, флаге и гимне Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Завершилась акция в Большом зале Правительства Тюменской области торжественным вручением ребятам паспортов гражданина Российской Федерации. Документы вручили директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский и начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области Дмитрий Мамонтов.

Также ребят ждал творческий сюрприз от Дворца творчества и спорта "Пионер". Воспитанники вокальной студии "Дебют" презентовали школьникам свои песни.

Отметим, торжественные церемонии вручения паспортов юным гражданам России провела по всей стране Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи".

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" направлена на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодежной среде, формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. Акция реализуется круглый год, наиболее значимыми событиями являются 12 июня (День России) и 12 декабря (День Конституции), когда на территории Российской Федерации объявляются дни единых действий.

Участниками акций становятся подростки, отличившиеся в учении, спорте, творчестве, а также в общественной деятельности.