Виталина Алиско из Формейшн VERA советует тюменцам познакомиться с Волшебником Изумрудного города

В новом ролике областной акции "Читаем вместе" снялась участница танцевального коллектива Формейшн VERA Виталина Алиско. В составе коллектива Виталина стала золотым призером чемпионата Европы по стандарту и бронзовым чемпионом в латиноамериканской программе. Девушка прочла отрывок из повести "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Акция "Читаем вместе" проводится в рамках регионального проекта "Создавая будущее" партии "Единая Россия".

"Чтение приносит пользу, расширяет кругозор, наполняет внутренний мир ребенка, развивает память, – убеждена Виталина. – Считаю, что на будущее отношение к чтению влияет первое знакомство ребенка с книгой. Моя первая осознанная книга – Волшебник Изумрудного города".

В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институтов, стал изучать английский язык и для практики решил перевести сказку "Мудрец из страны Оз" американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать её своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал "Волшебник Изумрудного города" и много других сказок о Волшебной стране. Александр Волков, автор повести, переписывал историю три раза.

"Благодаря, совместному чтению с детьми, у нас появилась такая замечательная повесть, которая учит дружбе, добру и взаимопомощи. Что еще раз подтверждает важность и необходимость читать со своими детьми", - поделилась координатор проекта "Создавая будущее", депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Работа над блоком видеороликов, на которых известные люди Тюменской области рассказывают о собственных традициях совместного чтения с детьми, заканчивая монолог чтением любимой книги стартовала осенью. Данная акция носит название "Читаем вместе" и входит в цикл мероприятий проекта "Создавая будущее".