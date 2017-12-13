Оркестр MusicAeterna выступит на сцене Тюменской филармонии

Концерт оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится в Тюменской филармонии 22 декабря, начало в 19:00.

Музыканты исполнят Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича - произведение, занявшее особое место в истории не только благодаря своей художественной мощи, но и особым обстоятельствам создания. Появившаяся в набросках еще до войны, симфония приобрела новые черты с началом фашистского вторжения и стала легендарной после исполнения в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Преодоление чудовищного маршевого хаоса гармонией солирующих голосов, расширяющееся в философском плане до победы жизни над смертью, стало колоссальной духовной опорой для защитников города. Сегодня сочинение Шостаковича воспринимается как шедевр не только национальной, но и мировой культуры.

Перед концертом Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna 22 декабря в Тюменской филармонии состоится встреча с музыкантом, журналистом, автором лекционных курсов о восприятии классической музыки Лялей Кандауровой. Мероприятие пройдет на 3 этаже в фойе, начало в 17:00. Беседа проводится бесплатно для обладателей билетов на концерт.

Ляля Кандаурова расскажет об истории Седьмой симфонии Шостаковича, её структуре и неожиданных "ключах" к новому пониманию этой гиперпопулярной и мистической музыки; фигуре Шостаковича, месте Седьмой в его симфоническом пути и особенностях трактовки этой партитуры Теодором Курентзисом и его оркестром.

Отметим, что оркестр MusicAeterna в декабре отправляется в первый большой российский тур, первый концерт которого пройдет в Перми 20 декабря. Также оркестр выступит в Тюмени, Новосибирске и Красноярске. Завершатся гастроли предновогодними концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Выступления в регионах организованы при поддержке Министерства культуры Российской федерации. Генеральный спонсор оркестра - Сбербанк России.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.