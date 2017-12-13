Институт дистанционного образования ТюмГУ популярен среди иностранных абитуриентов

13:25 13 декабря 2017
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flashenglish.net

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета подвел итоги приемной кампании. Получить диплом вуза с использованием дистанционных технологий в этом году пожелали абитуриенты из восьми стран.

На обучение в ИДО ТюмГУ  приняты граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также жители 17 регионов России.

Напомним, документы на зачисление принимались до 30 ноября по пяти направлениям бакалавриата: "Экономика", "Юриспруденция", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Государственное и муниципальное управление".

Дистанционное образование подразумевает обучение с использованием современных технологий коммуникации. Получать задания, методические материалы, сдавать зачеты и экзамены студенты будут с помощью Интернета. Таким образом, дистанционное образование позволяет обучаться из любой точки мира, не отрываясь от семьи и работы.

Теги: абитуриенты , образование , студенты , ТюмГУ , приемная кампания
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