Тюменские кардиохирурги практикуют редкие сочетанные операции

В Тюмени в Областной клинической больнице №1 продолжают выполнять высокотехнологичные операции. На днях в кардиохирургическом отделении медучреждения провели уникальную и редкую для российских клиник сочетанную операцию.

Сочетанные операции отличаются мультидисциплинарным подходом: вместе работают специалисты разных профилей, и операции на нескольких органах выполняются в ходе одного наркоза. При этом не увеличиваются риски для пациентов. На этот раз кардиохирурги провели аорто- и маммарокоронарное шунтирование при ишемической болезни и операцию на сосудах.

"Если бы проводили операцию сначала на сердце, то могло быть осложнение — вплоть до гангрены. А если бы начали с сосудов, то могло не выдержать сердце", — рассказывают в медучреждении.

Если раньше на стадии диагностики одного заболевания выявлялась еще одна жизнеугрожающая патология, то нужно было поэтапно выполнять операции в течение нескольких месяцев. Возможность проведения сочетанных операций особенно важна при лечении онкологических заболеваниях, когда просто нельзя ждать длительного восстановления после первой операции. А без первой операции на сердце пациент просто не перенесет последующую операцию. Также все больше становится сложных и возрастных пациентов, для которых проведение нескольких операций — большой риск.

На сегодняшний день в ОКБ №1 врачи могут выполнять операции по одновременному устранению нескольких различных заболеваний с гораздо меньшим сроком лечения. Успешно проведено уже 15 таких операций.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1"