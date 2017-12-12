Определились имена юных участников концерта в рамках фестиваля Дениса Мацуева

Отборочный этап конкурса всероссийского творческого проекта фонда "Новые имена" прошел в Тюмени 4 декабря. По итогам определились юные исполнители, которые примут участие в дневном концерте 17 декабря в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева.

За пять последних лет более 30 юных тюменских дарований получили стипендиальную поддержку фонда и профессиональные консультации ведущих профессоров и признанных музыкантов российской исполнительской школы.

По итогам прошедшего отбора участниками концерта 17 декабря станут:

Туренков Глеб, 12 лет (фортепиано); Столбова Кристина, 13 лет (скрипка); Михалева Татьяна, 15 лет (фортепиано); Дергачев Андрей, 14 лет (труба); Кочкин Владислав, 14 лет (саксофон); Бабушкина Алина, 16 лет (гитара); Филиппова Евгения, 14 лет (домра); Семин Александр, 15 лет (балалайка); Власов Марк, 14 лет (баян); Гладченко Никита, 15 лет (баян).

Специально для ребят, прошедших отбор, Торгово-промышленная палата Тюменской области подготовила подарки, которые будут вручены на концерте 17 декабря. "Я считаю, необходима разработка механизмов социализации и адаптации талантливого ребенка в современном обществе, которые позволят самореализоваться им в будущем, — прокомментировал президент Тюменской торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин. — Благодаря проекту "Новые имена" мы имеем возможность поддерживать таких детей в их начинаниях. Получая поддержку, дети приобретают уверенность в своих возможностях и стремятся расширять границы своего таланта".

Отметим, что благодаря деятельности межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" имени И.Н. Вороновой раскрывается потенциал талантливых музыкантов Тюмени, будущих звезд российской и мировой сцены, которые, можно надеяться, впоследствии будут прославлять русскую исполнительскую школу.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.