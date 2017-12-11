Уральцам дарят полтора миллиона мегабайт каждый день

МегаФон

Уральцы распробовали оплату покупок со счета мобильного телефона. Оборот по банковской карте "МегаФона" с начала года вырос в восемь раз и сегодня превышает 300 миллионов рублей в месяц. Жители чаще всего используют такой расчет в супермаркетах и ресторанах.

Вслед за едой в ТОП самых популярных транзакций с карты "МегаФона" входят заправка автомобиля, покупка лекарств, мобильных гаджетов, автозапчастей, товаров для дома и ремонта, одежды, а также оплата такси и развлечений.

Дешевле всего уральцам обходятся поездки на такси, а дороже всего – оплата кредитов. Средние чеки составляют 136 рублей и 9300 рублей соответственно. За любые покупки по карте оператор дает бонус.

"С августа мы возвращаем мегабайты интернет-трафика за каждые 100 рублей в чеке. Акция набрала такие обороты, что "МегаФон" уже дарит уральцам полтора миллиона мегабайт каждый день. Этого объема хватит, например, чтобы выложить в социальные сети свыше 350 тысяч качественных фотографий", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Интересно, что в батле оплаты с помощью мобильных приложений владельцы iPhone уверенно побеждают обладателей Samsung. Через Apple Pay совершается в 7 раз больше покупок. В битве полов первенство одержали мужчины – 63% владельцев карт являются представителями сильного пола.

Продукт "МегаФона" – банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера – средствами можно воспользоваться по карте. Оформить карту можно за несколько минут в любом салоне оператора.