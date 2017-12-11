В тюменском "Медиаполисе" расскажут, как стать блогером

В Тюмени с 14 по 17 декабря в "Медиаполисе" пройдут обучающие курсы для блогера.

В последнее время блогинг — это та деятельность, которая с каждым днем становится все популярнее. На площадках YouTube и Instagram представлены тысячи каналов различной тематики: от выбора косметики до обзоров фильмов и видеоигр. Блогеры научились не только красиво говорить на камеру, но и хорошо на этом зарабатывать. Что собирает миллионы просмотров? Об этом и расскажут спикеры школы блогеров.

Это Андрей Класс — директор интернет-департамента телекомпании НТВ, Антон Астафуров — менеджер по стратегическому развитию социальной сети "Одноклассники", реализует проекты по киберспорту и игровому блогингу, Валентина Евтюхина — руководитель департамента коммуникаций "City Life", автор телеграм-канала Digital Eva, а также Игорь Челотканов — консультант по цифровым коммуникациям международного коммуникационного агентства Ketchum, среди клиентов которого Google, Philips, Western Union, Mastercard и EY.

Среди тем, которые будут затронуты на школе блогеров: контент, авторы и аудитория блогов, игровой блогинг, продвижение личных блогов, монетизация блогов.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому вход строго по регистрации.