Тюменцы могут загадать желание у "Поющих часов"

"Поющие часы" или карильон – следующая достопримечательность, рядом с которой тюменцы могут сделать селфи и загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель акции - познакомить жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района. Первой достопримечательностью проекта была скульптура-копилка "Полюбите собаку".

"Поющие часы" установлены в сквере на пересечении улицы М. Тореза с улицей Республики, рядом со зданием Сбербанка. Карильон был привезен из Голландии и установлен господином Ханс ван Дойхогеном 24 мая 2007 года. Часы представляют собой трехгранную усеченную пирамиду из металлических стоек, в середине которых повешены колокола, которые тросами соединены с часовыми механизмами трех часов, расположенных наверху с каждой из сторон пирамиды.

Каждый час, начиная с 9 часов утра и до 21 часа вечера, 14 колоколов разного размера издают колокольный звон различных мелодий. Часы электрические и приводят в движение языки колоколов с помощью электродвигателя. Мелодии взяты из классических музыкальных произведений.

Жителям города предлагают сфотографироваться с часами, загадать желание и выложить фотографию в альбом под названием #моямечта72, который расположен в группе в контакте "Официальные мероприятия "Тюмень" с хештегом #моямечта72 и верить, ведь новогодние мечты всегда сбываются.

Организатором акции является Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с Департаментом культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.