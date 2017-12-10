Цветной бульвар в Тюмени украсили сказочные персонажи

Бригада художников из Екатеринбурга возводит новогодний ледовый городок на Цветном бульваре в Тюмени. Им предстоит сделать 15 фигур, установить четыре горки. Для этого им доставят с озера Андреевское 150 тонн льда.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, практически готовы панно с героями русских сказок: Лиса и Колобок, Маша и Медведь. Изо льда изготовят и символ 2018 года – собаку.

Самые внушительные скульптуры – Деда Мороза и Снегурочки, их высота соответственно составит 3 и 2,7 метра. На бульваре появится трон, и каждый желающий сможет почувствовать себя на мгновение королем или королевой. Также тюменцы и гости города смогут пройтись по ледяному лабиринту.

Ледовые скульптуры будут иметь внутреннюю и внешнюю подсветку. Главное место на Цветном бульваре займет новогодняя ель, украшенная огнями многоцветной гирлянды. Официальное открытие ледового городка состоится 23 декабря.