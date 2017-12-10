В Тобольске пройдет межрегиональный этап конкурса "За нравственный подвиг учителя"

Второй межрегиональный этап конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу будет проходить в Тобольске в 2018 году. Об этом стало известно в рамках обучающего семинара Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет.

Во встрече приняли участие заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон (Умалатов) и исполнительный директор одной из компаний Инна Смирнова. Иеромонах Трифон продемонстрировал возможности сайта www.podvig-uchitelya.ru, с помощью которого регистрируются работы.

"Наша задача - упростить процедуру подачи работ на конкурс. Часто участники испытывали трудности с оформлением работ, не знали, как их правильно структурировать. Портал решает эту проблему, так как содержит все необходимые подсказки. Со следующего года мы вводим проверку работ, поданных на конкурс, на плагиат", - отметил иеромонах Трифон.

Участникам семинара также рассказали о работе экспертов I и II этапов конкурса, дали советы по организации и проведению конкурса для руководителей епархиальных отделов религиозного образования, входящих в состав Уральского федерального округа, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".