Тюменская клиника первая в Европе внедрила новую технологию борьбы с раком

Тюменская МСЧ "Нефтяник" первая в России и Европе применит новую технологию борьбы с раком предстательной железы – брахитерапию с применением микроисточников на основе цезия-131. Ее преимущество – в быстром сроке реабилитации и минимизации рисков осложнений.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, достижения клиники представили на очередном международном мастер-классе по лечению рака предстательной железы, на который съехались урологи со всей России. В режиме реального времени специалисты наблюдали три операции, проведенные с участием разработчиков программы американцев Стивена Кертцмана и Майкла Крачона, руководителя радиотерапевтической службы "Медгорода" Василия Ощепкова, заведующего отделением онкоурологии МСЧ "Нефтяник" Алексея Пономарева.

"Методика уже используется в клинике, закуплено необходимое оборудование, подготовлены специалисты. Теперь она будет применяться постоянно", – прокомментировал генеральный директор - главный врач "МСЧ "Нефтяник" Иван Попов.