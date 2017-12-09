Юных викуловчан ждут на новогодней книжной выставке

Викуловская детская районная библиотека в преддверии праздника организовала выставку "Вместе с книгой в Новый год", посетить ее можно до 7 января 2018 года, сообщает "Тюмeнская линия".

Для школьников библиотекари подготовили раздел "Праздник елки и зимы", где можно найти варианты костюмов на маскарад и новогодний утренник. Кроме идей, в книгах представлены выкройки и подробное описание процесса изготовления костюма.

Дошколятам и младшим школьникам пригодится раздел "Стихи для Деда Мороза". Еще один раздел - "Новогодние сказки" - напомнит о чудесах этого праздника и интересных историях. В него вошли произведения как русских, так и зарубежных авторов.

Представлена на выставке и периодика на новогоднюю тему. "Мастерская Деда Мороза" расскажет, как украсить дом к празднику, сделать елочные игрушки своими руками, какие игры и конкурсы можно провести в кругу семьи, чтобы праздник получился по-настоящему веселым.