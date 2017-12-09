Тюменских бизнесменов приглашают на семинар по клиентоориентированности

Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет бесплатный семинар по клиентоориентированности для предпринимателей.Участие в нем примет бизнес-эксперт Елена Сидорова.

Семинар "Клиентоориентированность. Вся правда о внедрении" пройдет 12 декабря в конференц-зале бизнес-центра "Нобель-Парк", где гости на примере реальных кейсов рассмотрят вместе со специалистами главные аспекты клиентоориентированной стратегии развития компаний, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Приглашенные спикеры поделятся с участниками семинара рабочими, действующими в России, практиками, обсудят частые ошибки, совершаемые предпринимателями, когда они только приступают к внедрению "ориентации на клиента", дадут различные советы по общению с "трудными" клиентами и многое другое.

Встреча начнется в 15:00, участие в ней может бесплатно принять любой желающий, отставив предварительно заявку на электронную почту katerina-tsareva@list.ru или позвонив по телефону 68-93-79.