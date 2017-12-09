Прокурор Тюменского района проведет прием граждан

Прокурор Тюменского района Дмитрий Попов проведет прием граждан 12 декабря в 12:00 по адресу ул. Московский тракт, 159а.

Жители смогут попасть на личный прием в порядке живой очереди при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. В течение восьми часов сотрудники ведомства будут принимать заявления на проверку и консультировать граждан по вопросу правонарушений.

Обращения тюменцев рассмотрит прокурор района Дмитрий Попов в кабинете № 6 и его заместители Денис Тамашакин и Владимир Третьяков в кабинетах №7 и №12.

Напомним, что в течение Общероссийского дня приема граждан специалисты органов власти должны отвечать на различные вопросы россиян на месте, а если разрешение вопросов входит в компетенцию вышестоящих или иных органов, то для заявителя сразу же должно быть организовано личное обращение с соответствующим ведомством. Акция проводится ежегодно 12 декабря в День Конституции РФ, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".