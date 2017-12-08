Чемпионат "Покорение Сибири" собрал в Тюмени 250 интеллектуалов Урала

250 интеллектуалов из Тюмени, Екатеринбурга, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Ноябрьска, Сургута и Тобольска приняли участие в XIII межрегиональном чемпионате "Покорение Сибири", сообщили в пресс-службе губернатора.

На большее количество вопросов в основном виде - спортивной версии "Что? Где? Когда?" - ответила известная екатеринбургская команда "Потом Придумаем", совсем немного до звания победителя не хватило тюменскому "Forуму", который занял второе место.

Абсолютным лидером в индивидуальном многоборье стал тюменец из команды "Оттуда..." Виктор Суковатый, а сразу два новосибирца вошли в тройку победителей Своей игры — это Кирилл Берёзкин и Дмитрий Плотников.

В целом игроки Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба удержали планку и вошли в число призеров других видов игр - Эрудит-квартета, Пентагона и мультиигр.

Президент Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич считает, что фестиваль "Покорение Сибири" давно стал визитной карточкой региона в Международной ассоциации клубов. Он отличается высоким качеством вопросов, большую часть которых готовили тюменские редакторы, а также общим уровнем организации.

Тюменский интеллектуальный клуб благодарит за поддержку движения и содействие в проведении фестиваля дворец искусств "Пионер" и областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.