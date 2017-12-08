Дистанционное обучение: удобство без ущерба качеству

Многие абитуриенты при выборе формы обучения сомневаются, смогут ли они получить качественное образование дистанционно. Удобство и гибкость такого способа обучения вовсе не означают отсутствие должного контроля усвоенного материала.

Дистанционное образование подразумевает обучение с использованием современных информационных технологий. Занятия в форме вебинаров, решение заданий, зачеты и экзамены проходят в Интернете через личный кабинет студента. Чтобы процесс обучения был максимально эффективен, существует целый ряд требований, позволяющий объективно оценивать учащегося и стимулировать его на ответственное отношение к учебе.

Так, например, в Институте дистанционного образования Тюменского государственного университета внедрена собственная информационная система поддержки управления учебным процессом "Электронный институт".

Через личный кабинет обучающегося студенты могут скачивать и просматривать учебные материалы различного типа, проходить текущую и промежуточную аттестацию по дисциплинам, отправлять работы на проверку преподавателям, участвовать в вебинарах, просматривать информацию об учебной и финансовой задолженности, задавать интересующие вопросы сотрудникам института и, наконец, обмениваться сообщениями с другими студентами и преподавателями.

Для повышения качества обучения в Институте дистанционного образования и в целях защиты от недобросовестной сдачи ведется видеозапись прохождения обучающимися зачетно-экзаменационных тестов, которая транслируется в режиме онлайн. Так сотрудники вуза могут убедиться, что экзамен сдает лично обучающийся при соблюдении всех правил.

Таким образом, в дополнение к таким преимуществам дистанционного образования как мобильность и гибкость, образовательный процесс требует ответственного подхода и гарантирует качество подготовки специалистов.