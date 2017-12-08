Тюменцев приглашают на премьеру фильма "Новогодний переполох"

Кинотеатр "Премьер" и радиостанция "Юмор ФМ" приглашает тюменцев на премьерны показ фильма "Новогодний переполох", который состоится 13 декабря в 19:30.
Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
Роли в фильме исполнили Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник и другие.
Приобрести билеты можно на сайте premiercinema.ru
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