Роспотребнадзор проконсультирует тюменцев насчет прав при пользовании такси

С 8 по 22 декабря в Тюменской области будет работать горячая линия, посвященная правам потребителей при пользовании услугами такси.

Получить консультации можно в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по номеру телефона: (3452) 20-31-11, 20-53-94, 20-86-66 (вопросы защиты прав потребителей), а также в консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области": (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00–16.45. Перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник–четверг: 8.00–17.00; пятница: 8.00–14.30. Перерыв: 12.00–12.30.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – (34546) 2-52-82;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – (34542) 9-03-46, 9-03-48; 2-01-70

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 2-37-28 (г. Ишим), 8(34556) 4-16-85 (с. Абатское);

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 25-21-83, 24-68-89.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник–четверг: 8.00–16.00; пятница: 8.00–5.45. Перерыв: 12.00–12.45.