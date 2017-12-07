"Афиша Тюмень" подскажет, в какие секции и кружки можно записать детей

Популярное тюменское сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило новую рубрику для удобства горожан, в которой можно найти информацию о наборе детей в кружки и секции.

Чтобы воспользоваться удобным сервисом, нужно нажать кнопку "Секции" в меню сообщества. Кроме того, найти информацию можно по хэштегу во "ВКонтакте" #секции@afisha_kto.

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" дает возможность организациям дополнительного образования рассказать о наборах в своих группах, а родителям и детям – быстро найти наиболее интересные предложения, узнать контакты и правила записи на занятия.

Так, например, уже сегодня юные тюменцы в возрасте от четырех лет могут попасть в секцию тхэквондо. Занятия проводит кандидат в мастера спорта, призер международных соревнований, обладатель черного пояса Айдар Гизатуллин. Первое посещение – бесплатно.

Также продолжается набор мальчиков от трех лет в танцевально-спортивном клубе "Прибой". Занятия танцами способствуют формированию правильной осанки, учат выражать чувства и уважительно относиться к женщине, дисциплинируют и дают возможность найти друзей.

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" (https://vk.com/afisha_kto) приглашает к сотрудничеству кружки и секции города. На странице сообщества можно бесплатно разместить информацию о записи детей в группы. Правила оформления постов можно посмотреть здесь.