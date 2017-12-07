Росздравнадзор отметил тюменские медучреждения за достижения в снижении младенческой смертности

Качество перинатальной помощи в Тюменской области отметили на всероссийской конференции "Медицина и качество — 2017", которая прошла на днях в Москве. По результатам конкурса на соискание премии "За качество и безопасность медицинской деятельности" наш регион стал победителем в номинации "За достижения по снижению младенческой смертности".

Показатель младенческой смертности в Тюменской области значительно ниже общероссийского. За 10 месяцев 2017 года у нас он составил 4,1 на 1000 родившихся живыми, в 2016 этот показатель был 4,8, в 2015 — 6. Окончательные цифры уже по итогам года можно будет оценить в 2019 году.

"За этими цифрами стоит комплексная профилактическая работа, которая начинается задолго до того, как вообще женщина решила забеременеть — это и образовательная деятельность и активная диспансеризация, выявление факторов риска и так далее. Затем уже идет непосредственная работа организаторов здравоохранения на благо будущих мам", — рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В Тюменской области внедрена трехуровневая система перинатальной помощи, функционирует три перинатальных центра: Областной перинатальный центр в Тюмени и два межрайонных перинатальных центра в Тобольске и Ишиме, на базе которых созданы реанимационно-консультативные центры для беременных женщин и новорожденных. Доля беременных женщин группы среднего и высокого риска, родоразрешенных в перинатальных центрах, составила 95%. В перинатальных центрах внедрены инновационные технологии выхаживания детей, родившихся с экстремально низкой массой тела и перенесших критические состояния.

Впервые Росздравнадзор учредил такую премию в прошлом году, тогда Тюменская область также стала лауреатом первой степени.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области