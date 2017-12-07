Тюменцев, замеченных в госзаказнике с ружьем, ждет суд

11:50 07 декабря 2017
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Уголовное дело завели на двух жителей Тюмени, которых застали в одном из региональных заказников с ружьем.

В сентябре этого года в зоологическом заказнике "Мошкаринский"  в ходе рейда сотрудники полиции и Госохотуправления задержали тюменца на ГАЗ-69, передвигавшегося с охотничьим ружьем в расчехленном и собранном виде. Спустя час на том же месте был задержан другой тюменец — на ВАЗ-2115 также с охотничьим ружьем — в расчехленном, собранном и заряженном виде.

"Согласно действующему законодательству нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты приравнивается к охоте. "Мошкаринский" создан для сохранения, восстановления и воспроизводства лосей, куниц, белых куропаток. Там запрещена охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор.Также запрещается нахождение на территории заказника с оружием, орудиями лова и собаками", — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Мужчины обвиняются по п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории).

Теги: суд , охота , заказник , природа
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