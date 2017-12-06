Дважды попавшейся автомобилистке под наркотиками грозит уголовная ответственность

В Тюмени автоинспекторы второй день подряд задерживают одну и ту же девушку за управление транспортом, предположительно, в наркотическом опьянении.

Вчера вечером находившуюся за рулем Kia Веронику отстранили от вождения на улице Щербакова. Вместе с ней в машине ехали двое молодых людей, которые, по наблюдениям инспекторов, явно были в состоянии наркотического опьянения.

Накануне днем автомобилистку останавливали в поселке Московском. Оба раза пройти освидетельствование на состояние опьянения девушка отказалась. Автоинспекторы установили, что ранее она уже отказывалась от него в Сургуте, в базе нарушений ПДД решения суда по этому делу пока нет.

"Автоинспекторам бывшая жительница Сургута, у которой есть малолетняя дочка, рассказала, что переехала в Тюмень, чтобы "завязать" с наркотиками, но по-прежнему употребляет курительные наркотики", — сообщают в пресс-службе областной автоинспекции.

Кроме лишения права управления транспортом и больших штрафов девушке грозит уголовная ответственность за повторный отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области