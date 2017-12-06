В Увате молодые люди спасли пенсионеров на пожаре

На выходных в селе Уват Тюменской области в ночное время произошел пожар в частном доме.

Первые подразделения пожарной охраны были на месте через минуту после поступления сигнала. К этому моменту огонь с хозяйственных построек уже перекинулся на дом. На месте были два местных жителя, которые стали помогать в ликвидации пожара.

"С огнем справились быстро, через десять минут пожар был потушен, пострадавших не было. Руководитель тушения пожара поблагодарил парней за помощь и спросил: "Вы хозяева дома?" после чего открылись новые обстоятельства, и выяснилось, почему удалось избежать жертв", — рассказывают в ГУ МЧС по Тюменской области.

Оказалось, что молодые люди еще до прибытия пожарных вывели из дома пожилую пару. Один из них, Юрий Лихачёв, прибежал на подмогу, завидев пожар из окна своего дома, попутно он сообщил о возгорании в экстренные службы. Второй, Максим Белкин, ехавший на вызов за рулем такси, отменил заказ и тоже поспешил на помощь. "Там уже был Юрий. Мы начали стучать в окна, так как двери были закрыты. Затем увидели, что кто-то в доме ходит. Когда мы выводили бабушку и дедушку, подъехала пожарная охрана", — рассказал он.

Пожилого мужчину молодые люди вынесли на руках, так как из-за преклонного возраста он плохо ходит. После этого они стали помогать тушить пожар и разошлись по дома только после полной ликвидации, убедившись, что с пенсионерами всё хорошо.

Сейчас в ГУ МЧС России по Тюменской области готовятся документы на представление Юрия Лихачёва и Максима Белкина к наградам.