В Тюмени будут соревноваться лучшие фельдшеры скорой помощи УФО

В заключительном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа, который пройдет в Тюмени 7 декабря, примут участие 28 победителей региональных туров. Это фельдшеры и студенты четвертого курса из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На базе "Медицинского города" конкурсантам предстоит пройти три испытания: оказание медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП, подготовка к эвакуации и выполнение сердечно-лёгочной реанимации. Жюри будет оценивать последовательность, время и качество выполнения всех заданий, соблюдение правил безопасности.

Реанимационный набор, ручной дыхательный аппарат, полуавтоматический дефибриллятор — все это оборудование медики применят для спасения пострадавшего с остановкой сердца и дыхания. Насколько успешно пройдет реанимация, покажет компьютер, к которому подключен манекен.

На месте импровизированной аварии участники будут решать, как помочь условному пострадавшему, в роли которого выступит манекен. Как рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, у каждого конкурсанта будет индивидуальное задание — кому-то достанется перелом плеча, кому-то перелом голени, бедра или костей таза.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"