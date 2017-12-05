Детсад в Березняках построят по завершении крупных проектов в новых микрорайонах

Депутат Александр Чепик на очередном заседании Тюменской городской думы поинтересовался у главы администрации Александра Моора, как решился вопрос по строительству детсада в Березняках.

Напомним, 9 ноября в ходе публичных слушаний бюджета Тюмени на 2018-й и плановые 2019-2020 годы от участников заседания поступило предложение рассмотреть рекомендацию о включении в проект бюджета средств на строительство образовательных учреждений в поселках Березняки и Новоантипинском. Большинством голосов рекомендация была принята, а затем рассмотрена на думе при первом чтении бюджета.

"На прошлом заседании мы рассматривали рекомендацию, поступившую в ходе публичных слушаний о строительстве детского сада и школы в поселке Березняки. Она была принята. Сейчас судьба этого решения известна? Как будет исполняться и будет ли исполняться вообще?" - свой вопрос Александр Чепик адресовал Александру Моору.

"Строительство детских садов и школ в городе Тюмени ведется согласно определенной логике – исходя из напряженности и очерёдности, которая формируется и по заявкам в детский сад, и с учетом взросления детей, по потребности в школе. Очевидно, что сегодня ситуация наиболее напряженная в тех микрорайонах, где ведется активное многоэтажное жилищное строительство. Несомненно, наша задача – сделать так, чтобы жители всех городских районов было комфортно ходить в детсады и школы. И ее выполняем, исходя из возможностей бюджета в среднесрочной перспективе. Что касается Березняков и Казарово, по последнему уже можно говорить, что губернатором принято решение о строительстве новой школы на 360 мест в односменном обучении. Сейчас ведется привязка проекта и в 2018 году начнется строительство. По Березнякам вопрос решится в плановом режиме, после того, как будут окончены все крупные проекты в новых микрорайонах", - ответил руководитель муниципалитета.

Как отметил в своем докладе директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук, обновление и развитие учреждений социальной сферы, в частности образования, является одним из приоритетных направлений расходования бюджета - в следующем году на эти цели запланировано 468 миллионов рублей. "Работы капитального характера будут проводиться на семи объектах образования. Так, запланированы комплексный капитальный ремонт зданий школы №30 и детского сада №183 по улице Мурманской. В четырех школах будут проведены частичные ремонтные работы. Предусмотрены средства на оснащение мебелью, оборудованием и инвентарем двух учреждений образования, работы по котором заканчиваются в следующем году - школа №9 по улице Шашкова и строящийся детский сад в "Тюменском-2", - рассказал о ближайшей перспективе Пилипчук.