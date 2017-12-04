Стартовал отборочный этап олимпиады "Я – профессионал"

Онлайн-состязания отборочного этапа всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" пройдут по 27 направлениям, для каждого из них указан интервал, в который можно приступить к тестам, а также даты и время закрытия регистрации.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, по ряду направлений на выполнение заданий дается несколько дней. Полное расписание онлайн-этапа доступно на сайте проекта. Участники, продемонстрировавшие высокие результаты в отборочном этапе, выйдут в заключительный, он состоится 27–30 января в очном формате.

В заключительный тур могут пройти студенты, не участвовавшие в онлайн-тестировании. Для этого необходимо иметь не менее двух сертификатов, подтверждающих оценки "хорошо" или "отлично" за прохождение онлайн-курсов по выбранному направлению.

Напомним, прием заявок стартовал 7 ноября. За этот период общее количество регистраций превысило 220 тысяч по всей стране. Больше всего заявок поступило из Москвы (36 тысяч), Свердловской области (16,8 тысячи), Санкт-Петербурга (13,6 тысячи), Тюменской области (9,4 тысячи) и Татарстана (9,6 тысячи).

Тюменский государственный университет выступает организатором олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело".