Тюменский депутат попросил городские власти отремонтировать спортшколу "Водник"

Согласно принятому Тюменской городской думой решению о бюджете, в будущем году чуть более девяти миллионов рублей из городской казны направят на капитальный ремонт двух спортивных объектов. Денежные средства планируется выделить специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва № 3 (улица Газовиков, 3а) и №4 (улица Котельщиков, 1).

По мнению депутата от избирательного округа №13 Андрея Потапова, администрации города нужно обратить внимание и на другие детско-юношеские школы. На очередном заседании тюменской думы Потапов передал чиновникам просьбу жителей одного из микрорайонов Ленинского административного округа.

"Я, безусловно, поддерживаю проект бюджета 2018 года, но хотел бы обратить внимание на следующий момент. Ни на 2018-й, ни на плановые 2019-20 годы у нас не предусмотрено больших сумм на ремонт и реконструкцию спортивных учреждений. Почему этот вопрос возник именно сейчас и я его не задавал раньше? Во вторник, 28 ноября, в рамках единого дня приема граждан, ко мне пришла большая инициативная группа, в основном состоящая из родителей хоккеистов, с обращением чуть не к президенту и губернатору с пятью тысячами подписей с просьбой инициировать вопрос реконструкции и ремонта спортивной школы "Водник". Когда-то эта школа была одной из первых школ города, там зарождался хоккей. И на самом деле, район разросся, сегодня там не хватает спортивных баз - я не мог не пообещать, что не заострю внимание на этом вопросе. Прошу учесть при возможности, при освобождении средств, рассмотреть вопрос о реконструкции "Водника" в плановых 2019 или 2020 годах. Прошу информацию принять к сведению и учитывать при составлении бюджета будущего года", - обратился Андрей Потапов к руководству города.

Отметим, детский спортивный клуб "Водник" на улице Судоремонтной был открыт в декабре 1959 года при Тюменском судостроительном-судоремонтном заводе, его воспитанники играли в хоккей с шайбой. В 1982 году, когда клуб перерегистрирован в детско-юношескую спортивную школу "Водник", хоккеем с шайбой занималось 55 человек. В январе 1992 года спортшкола была передана в городской спорткомитет при администрации Тюмени и в ней открылись новые виды спорта: художественная гимнастика, каратэ. Охват учащихся тогда составил двести человек. По данным на текущий год, в "Воднике" открыты отделения художественной гимнастики, каратэ, киокусинкай, кикбоксинга, хоккея, ушу, работает семнадцать тренеров-преподавателей и занимается более тысячи ребят.