Тюменцев приглашают на новогодние мастер-классы

Новогодняя творческая мастерская, открывшаяся в Тюмени в рамках проекта "Время чудить", ждет всех желающих на мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного творчества.

Жители города уже мастерили брелоки "Собачка" в технике бисероплетение, снежинки в технике канзаши и новогодние открытки в Центре русской культуры и студии Екатерины Бережной.

Огромное количество мастер-классов еще впереди. Так, например, Дом культуры "Водник" предложит тюменцам мастер-классы по изготовлению елочек из сизаля, новогодних подсвечников и по декорированию елочных игрушек в стиле "Декупаж".

Дом культуры и творчества "Торфяник" и Дом культуры "Орфей" подготовили мастер-классы "Блестящая игрушка", "Валенки шептуны", "Зимний пейзаж" и "Изготовление пряничного домика".

Все участники мастер-классов получат купон на розыгрыш призов от партнеров акции. Розыгрыш состоится 7 января в 13:00 на Цветном бульваре.

Партнеры акции: магазин постоянных распродаж "Галамарт", "Таежный дар", сеть школ иностранных языков "Еврошкола", батутный центр "Атмосфера", магазин подарков "GiftIdea", развивающий центр "Андерсен", проведение праздников "Счастливое место", школа математики "Uniqumkids", парк интерактивных чудес "Эврика".

Более подробную информацию о времени и месте проведения мастер-классов можно получить в официальной группе "ВКонтакте" "Творческая мастерская "Время чудить".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.