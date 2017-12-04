Мобильные продажи выросли в смартфонах уральцев

МегаФон

Покупатели уходят в сеть. Сегодня две трети пользователей мобильного интернета ищут информацию с помощью смартфона. Аналитики "МегаФона" выяснили, как, где и когда отовариваются жители региона.

С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики любят посещать в Тюмени и Кургане, мебелью активней других интересуются в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Спортивные товары онлайн изучают челябинцы и ижевчане. Рыболовы живут в Сургуте, молодые родители - в Перми, автомобилисты - в Кирове.

"Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры", — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам. 47% посетителей виртуальных витрин – представители сильного пола. В топе интересов у них автозапчасти, тогда как у дам в фаворе продукция аптек. Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 000 посещений с мобильных устройств.

Топ-5 зарубежных интернет-магазинов

aliexpress.com

alibaba.com

amazon.com

ebay.com

carters.com

Топ-5 российских интернет-магазинов

mvideo.ru

wildberries.ru

ozon.ru

e96.ru

lamoda.ru

Топ-5 "самых женских" интернет-магазинов

apteka.ru

mytoys.ru

laredoute.ru

dochkisinochki.ru

ikea.com

Топ-5 "самых мужских" интернет-магазинов

exist.ru

adidas.ru

sportmaster.ru

220-volt.ru

svyaznoy.ru

Любимое время мобильных шопоголиков – будни с восьми до девяти вечера.