В Тюмени выберут главного бородача

Центр культуры и творчества "Тюмень" объявил конкурс среди мужчин "Тюменский бородач". Участником может стать любой желающий.

Для конкурса нужно сделать селфи со своей шикарной бородой, выложить фотографию в альбом в группу "ВКонтакте" "Официальные мероприятия Тюмень" с хештегом #тюменскийбородач2018.

Конкурс проходит в следующих номинациях: "Самый стильный бородач", "Вместо елки борода", "Самый волшебный бородач". Итоги конкурса объявят на открытии елки у тюменского Технопарка 23 декабря.

Организатором конкурса является Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.