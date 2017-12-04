Проект "Неравнодушные" исполняет желания юных тюменцев

Школа олимпийского тхэквондо "Керуги" присоединилась к участию в акции "Неравнодушные". В ближайшее время директор школы тхэквондо Андрей Лабарешных исполнит заветные желания 22 юных тюменцев.

Школа олимпийского тхэквондо "Керуги" является одним из активных пропагандистов этого боевого искусства в Тюмени. Официальной датой создания школы считается 10 декабря 2013 года, тренерская деятельность ведется уже более 10 лет. В секции тхэквондо у детей и подростков развивают не только физические навыки, но и такие личностные качества, как дисциплина, стойкость характера, уверенность в себе, трудолюбие и стремление к здоровому образу жизни.

Директор школы "Керуги" Андрей Лабарешных отметил, что для детей очень важна поддержка, а в Новый год все ребята ждут чудес и подарков. "К сожалению, ситуации в семьях бывают разные. Но в наших силах поделиться теплом и радостью с другими, помочь подарить настоящий праздник тем, кто очень этого ждет", — прокомментировал он.

В рамках акции "Неравнодушные" новогодние елки с письмами, благодаря которым можно помочь нуждающимся детям в исполнении их заветных желаний, установлены в торговом центре "Пассаж" (ул. Советская, 54), танцевальном клубе "GallaDance" (ул. Республики, 65) и ресторане "Чайка" (ул. Республики, 51). По этим адресам можно взять понравившееся письмо, прочитать его и приобрести подарок, который указан в письме, либо перечислить средства благотворительной организации на его приобретение.

Главное предновогоднее событие проекта состоится 17 декабря 2017 года в ресторане "Голд Сити" (ул. Республики, 281). В программе утренника запланирована праздничная программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и веселые игры.

Организатором мероприятия выступает Центр "Семья" при поддержке медиахолдинга "Радио Западной Сибири" /Игорь Политов/, журнала "Стольник" /Марина Добровольская/, ресторана "Чайка" и гриль-бара "Пожарка" /Наталья Волкова/, ресторана "Голд Сити" и паблика "АфишаТюмень|КтоКуда72".