Более 500 тюменцев станут участниками форума "Жизнь – без преград"

Форум "Жизнь - без преград" пройдёт в Тюменской области с 4 по 8 декабря. В этом году в нем примут участие более 500 человек – родители "особых" детей, педагоги и другие специалисты.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, в рамках форума на базе детских садов и школ будут проходить занятия для детей и их родителей, семинары для педагогов и работников психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), будут работать круглые столы для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов.

6 и 7 декабря будет открыта "Горячая линия" специалистов центральной ПМПК для родителей и педагогов по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 7 декабря также состоится региональное родительское онлайн-собрание "Образование и социализация лиц с ОВЗ".

7 и 8 декабря будут проходить семинары для педагогов, работающих с детьми с расстройством аутистического спектра, с участием приглашенных специалистов. Тюменскую область вновь посетит директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения из г. Пскова Андрей Царёв и ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования, доцент кафедр коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, председатель Общества помощи аутичным детям "Добро" (г.Москва) Сергей Морозов.

Завершится форум 8 декабря навигационным семинаром "Социокультурная инклюзия в Тюменской области".



