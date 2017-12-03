В Тюмени выберут самого народного волонтера

Конкурс о назначении именных стипендий "Народный волонтёр-2017" проходит в Тюмени. Победитель определится при помощи интернет-голосования, которое завершится 4 декабря в 14:00.

Премию объявил волонтерский проект школы инженерного резерва ТИУ-LOVT. Денежные призы будут вручаться от компаний-партнеров. Конкурс стартовал в ноябре с заочного этапа, в конце месяца состоялось подведение итогов отбора участников, создание и реализация волонтерского (добровольческого) проекта участниками в рамках проведения мероприятия. Финальный этап проходит с 27 ноября по 4 декабря.

В настоящее время идёт голосование за лучшего волонтёра или волонтёрскую команду. Голосовать можно ежедневно. Церемония награждения состоится 5 декабря. Победитель проекта получит именную стипендию от компаний-партнеров "Народный волонтёр-2017", пишет "Мой портал".