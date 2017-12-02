В Тюмени выбирают лучшие учреждения допобразования

В Тюмени завершился очный конкурс "Учреждение года" среди учреждений дополнительного образования. Победителей назовут 8 декабря на закрытии форума "Молодежь Тюмени", а пока продолжается онлайн-голосование, принять участие в котором могут все желающие.

Отдать свой голос за достойного кандидата можно до 5 декабря на сайте департамента по спорту и молодежной политике http://dsimp.ru/, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Отметим, что соревнование проходит среди детско-юношеских центров дополнительного образования. Организации состязаются в двух номинациях: как лучшее учреждение в области молодежной политики и как лучшее в области спорта.