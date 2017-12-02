Юных тюменцев приобщают к спорту и экологии через туризм

Познавательные экскурсии и туристические походы помогают воспитанникам детского сада "Солнышко" тюменского села Онохино приобщиться к здоровому образу жизни и экологическому воспитанию.

Прогулки-походы в лес, к реке, в парк позволяют расширить кругозор, закрепить физическую подготовку детей, сформировать навыки грамотного поведения на природе, воспитать такие качества, как чувство товарищества, взаимопомощь, целеустремленность, решительность, познакомиться с родным краем.

Творческий подход педагогов к разработке интересных познавательных игр и заданий в походе позволяет ознакомить детей с основами туристической жизни, безопасного поведения на природе. В занимательной игровой форме дети под руководством педагогов раскрывают секреты природы, учатся видеть, любить и беречь её красоту. Каждая прогулка превращается в увлекательное путешествие, где детей ждут новые впечатления и открытия с лесными сказочными героями: Лесовиком, Лесником, Лесной феей, Разбойником.

В ходе исследовательской деятельности дети работают с разнообразными картами (физической, топографической, картой-схемой), учатся пользоваться компасом и определять части света, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".