Тюменские студенты активно регистрируются на олимпиаду "Я – профессионал"

Тюменская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по активности регистрации на олимпиаду "Я – профессионал". Всего поступило более 125 тысяч заявок, регистрация продолжится до 10 декабря.

В числе лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск, пишет "Тюменскaя облaсть сегoдня".

"Я – профессионал" является на данный момент самой масштабной образовательной олимпиадой для амбициозных студентов различных специальностей, где проявляется не просто эрудиция, а конкретные профессиональные знания и навыки.

Мероприятие в первую очередь ориентировано на студентов вузов, так как победителям представится возможность поступить в магистратуру и аспирантуру с высшим баллом в лучшие российские университеты. Кроме этого победителей ждет множество других наград – от денежных призов до стажировок в крупнейших российских компаниях, таких как "РЖД", "Сбербанк" и многих других. Организаторы отмечают, что победителями в разных номинациях станут порядка 25% участников.

Организаторами олимпиады являются Российский союз предпринимателей и общественная организация "Деловая Россия" совместно с десятью ведущими вузами страны, среди которых Тюменский государственный университет.