Пища для размышлений, или Пять умных книг от директора кинофестиваля "Ноль+" Николая Данна

Какие книги вы выбираете для прочтения на досуге? Художественная или профессиональная литература? Может быть, это фантастика или сборник стихотворений? Автор образовательного проекта PROРАЗВИТИЕ, ведущий авторских кинотренингов "Предприниматель нового времени" и "Дело жизни", директор Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс", Николай Данн рассказал о книгах, которые будут интересны тем, кто ищет пищу для размышлений.

Идрис Шах. "Учиться как учиться"

Основной мотив человека – учиться всегда и везде, черпать знания на протяжении всей жизни, не останавливая процесс обучения в школе или в институте. Идрис Шах в своей книге даёт предметное разъяснение процесса обучения, подробно описывает практики и техники, применяя которые вы сможете тренировать себя и постоянно быть в тонусе, изучая тот или иной предмет. "Учиться как учиться" – это багаж знаний и навыков, которые позволяют сделать обучение эффективным.

Лиетар Бернар - "Будущее денег"

В книге автор рассказывает о том, какую форму и функцию несут деньги для мира, и каким образом денежные потоки могут активизировать в человеке творчество. Книга Бернара Лиетара воспринимается как своеобразный бестселлер, ее уникальность состоит в методике и стиле изложения. Автор выстраивает диалог с читателем, и восприятие сложных тем становится доступным даже для неискушенного читателя.

Лиетар Бернар - "Душа денег"

Лиетар Бернар рассуждает о том, как в деле соединяются деньги и творчество человека. В фокусе книги также вопрос эмоционального состояния человека в отношении денег. Книга поможет продиагностировать свои эмоции в связи с деньгами и подсказать вектор для внутренних перемен в этом вопросе.

Бетти Эдвардс - "Откройте в себе художника"

Ещё одна книга, расширяющая кругозор. Автор выстраивает необычный взгляд на мир. "Откройте в себе художника" - не только пособие по рисованию, но и руководство по устройству мышления. Книга способная дать импульс к тому, чтобы человек научился вырабатывать навыки, которых не достает, что актуально для взрослого человека. В книге также есть акцент на моменте деталей в искусстве и важности уделения им внимания, что по аналогии может быть перенесено и на другие сферы деятельности человека.

Басни Крылова

В баснях заложено парадоксальное мышлении и шифры. Они активизируют мыслительную деятельность и поиск ответов. Басни содержат смысловые слои, которые можно применять в процессе самообучения.